Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили «режим тиші»



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Ворожий постріл «не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців», тому вогонь у відповідь вони не відкривали

Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає

Минулої доби, 10 жовтня, бойовики один раз порушили «режим тиші» на Донбасі.

Про це повідомили у штабі ООС.

«Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожий постріл «не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців», тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Додається, що бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.

Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи», – повідомили у штабі ООС.

Зокрема, належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони.

«Вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного», – розповіли у штабі.