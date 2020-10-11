Доба на Донбасі: бойовики один раз порушили «режим тиші»
Бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає
Минулої доби, 10 жовтня, бойовики один раз порушили «режим тиші» на Донбасі.
Про це повідомили у штабі ООС.
«Упродовж минулої доби, 10 жовтня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного противник здійснив один неприцільний постріл з підствольного гранатомета», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожий постріл «не становив загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців», тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Додається, що бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.
Від початку поточної доби, 11 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
«Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи», – повідомили у штабі ООС.
Зокрема, належно виконують завдання у районі проведення операції й інші складові сил оборони.
«Вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовані пожежі поблизу Новоолександрівки, Майорська та Катеринівки. Окрім того, локалізовано осередки загорань неподалік Болотеного», – розповіли у штабі.