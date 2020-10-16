Доба на Донбасі: бойовики шість разів порушили режим припинення вогню



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Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було

Окупанти застосували стрілецьку зброю та гранатомети

Упродовж минулої доби, 15 жовтня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, на Приазов’ї, всупереч домовленостям, досягнутим у рамках Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт безпілотника противника із перетином лінії розмежування. Українськими засобами радіоелектронної боротьби ворожий безпілотник було подавлено.

Проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Причепилівки. На цій ділянці противник застосував автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Окрім того, вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог двічі відкривав поблизу Авдіївки та двічі – у районі Новотошківського.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 16 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – резюмується у звіті.

До слова, генерал Кривонос заявив, що Збройні сили можуть взяти в полон ватажків «ЛНР» і «ДНР».