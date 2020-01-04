Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим припинення вогню
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем
3 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Вчора, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби, 4 січня, російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганського.
Втрат з нашого боку немає.
Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.