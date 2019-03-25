Внаслідок обстрілів бойовиків поранені двоє українських військових



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Вогнем у відповідь знищено одного та поранено двох окупантів, повідомили у штабі ООС

Протягом 25 березня противник здійснив три провокаційні обстріли українських позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

На Донбасі 25 березня внаслідок обстрілів бойовиків двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що протягом поточної доби противник здійснив три провокаційні обстріли українських позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру – у районі села Кримське; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новотошківське; зі стрілецької зброї – поблизу селища Луганське.

«Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили противника припинити обстріл. Вогнем у відповідь знищено одного та поранено двох окупантів», - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти в черговий раз обстріляли шкільні заклади та намагаються звинуватити у цьому українських військових.