Доба на Донбасі: бойовики ведуть прицільний вогонь, загинув український воїн

У відповідь на обстріли противника наші воїни відкривають вогонь у відповідь

Український боєць загинув унаслідок обстрілу з боку окупантів поблизу села Пищевик

За минулу добу, 28 лютого, на Донбасі збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Внаслідок обстрілів противника загинув один український воїн.

В районі населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування, який вчасно було подавлено засобами РЕБ.

Також, поблизу Верхньоторецька окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичних станкових гранатометів.

У відповідь на обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

У пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил зазначають, що основною метою дій збройних формувань окупантів залишалось провокування ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням у порушенні режиму припинення вогню. У кількох випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку українських захисників.

Станом на 7 годину ранку 1 березня було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Павлополя збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів. На такі дії противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Як повідомлялося, за день 28 лютого в зоні протистояння на Донбасі з боку проросійських бойовиків було зафіксовано три порушення режиму тиші.