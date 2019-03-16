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    Доба на Донбасі: бойовики з мінометів обстріляли українських військових

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    Доба на Донбасі: бойовики з мінометів обстріляли українських військових

    Окупанти шість разів порушили перемир'я

    Російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню, при цьому з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, вогонь відкривався тричі.

    Про це повідомляє штаб сил ООС.

    «Противник обстрілював наші війська з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні двічі - біля Новоселівки другої та Широкиного... Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано», - йдеться у повідомленні.

    Окрім того, порушував тишу ворог і у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Там окупанти чотири рази обстріляли наших захисників:

    • двічі, з мінометів калібру 120 мм і в подальшому з гранатометів різних систем – у районі села Кримське;
    • з протитанкового ракетного комплексу – біля населеного пункту Новозванівка;
    • зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

    Втрат серед наших захисників немає. За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

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