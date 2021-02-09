Доба на Донбасі: бойовики здійснили сім обстрілів

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ

Протягом минулої доби, 8 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В районі відповідальності оперативно–тактичного угруповання «Північ» неподалік населеного пункту Південне російсько–окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також – з автоматичного станкового гранатомета.

В передмісті Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник неодноразово вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А неподалік Пісків та Водяного, що на Приазов'ї, крім стрілецької зброї окупанти застосували проти наших захисників ще й гранатомети.

На прицільні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни надавали адекватну відповідь.

Від початку поточної доби, 9 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Пісків російсько–окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, минулої доби, 8 лютого, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 75 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4616 транспортних засобів та 4425 осіб. На причетність до збройних формувань Російської Федерації до територіальних підрозділів доставлялись дві особи.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 424 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 806 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 87 та 55 осіб відповідно.