Доба на Донбасі: четверо військових поранено



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Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем

20 червня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. З них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

Противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, зенітних установок, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

два рази Павлопіль – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі Водяне – з міномету калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомету;

населений пункт Березове – стрілецька зброя;

двічі район населеного пункту Чермалик – зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки та стрілецької зброї;

Пищевик – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

населений пункт Кримське – зі стрілецької зброї;

район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

Травневе – з міномету калібру 120 мм, автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;

околиці Майорська – з 82 мм міномету;

Новолуганське – з міномету калібру 120 мм;

населений пункт Новозванівка – 120 мм міномет та автоматичний гранатомет.

За минулу добу три українських військовослужбовця було поранено, один отримав бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 20 червня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.