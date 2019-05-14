Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрів, без втрат для Об’єднаних сил



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На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, - запевнили у прес-центрі операції Об'єднаних сил

Ворог обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У понеділок, 13 травня, бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Богданівка;

двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста авдіївка;

зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Новотроїцьке;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське;

двічі зі стрілецької зброї – біля населених пунктів Луганське і Станиця Луганська.

«Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь», - додали у прес-центрі.

В межах ділянки розведення біля Станиці Луганської Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали. За даними розвідки Об'єднаних сил, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.