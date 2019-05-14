  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрів, без втрат для Об’єднаних сил

    • Розсилка
    <p>На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, - запевнили у прес-центрі операції Об'єднаних сил</p> - Доба на Донбасі: дев'ять ворожих обстрів, без втрат для Об’єднаних сил

    На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, - запевнили у прес-центрі операції Об'єднаних сил

    Ворог обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У понеділок, 13 травня, бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.

    Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
    • зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Богданівка;
    • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста авдіївка;
    • зі станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Новотроїцьке;
    • з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні тричі:

    • з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новотошківське;
    • двічі зі стрілецької зброї – біля населених пунктів Луганське і Станиця Луганська. 

    «Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь», - додали у прес-центрі.

    В межах ділянки розведення біля Станиці Луганської Об'єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали. За даними розвідки Об'єднаних сил, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох – поранено.

    Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі обстріл військові Авдіївка Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ