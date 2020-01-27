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    Доба на Донбасі: двоє українських військових загинули, ще двох – поранено

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    26 січня бойовики стріляли з&nbsp;мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї - Доба на Донбасі: двоє українських військових загинули, ще двох – поранено
    26 січня бойовики стріляли з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    Вчора окупанти на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню

    У неділю, 26 січня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Сім обстрілів по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – вісім пострілів;
    • поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив три міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
    • два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

    • два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – три міни та 82-мм міномету – чотири міни, а також гранатометів різних систем;
    • двічі поруч населеного пункту Новотошківське – вісім мін зі 120-мм міномету;

    неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив три міни.

    Крім того, о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

    Вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.

    До  слова, вчора президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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