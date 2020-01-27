Доба на Донбасі: двоє українських військових загинули, ще двох – поранено



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26 січня бойовики стріляли з мінометів, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

Вчора окупанти на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню

У неділю, 26 січня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Сім обстрілів по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – вісім пострілів;

поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив три міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів;

поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – три міни та 82-мм міномету – чотири міни, а також гранатометів різних систем;

двічі поруч населеного пункту Новотошківське – вісім мін зі 120-мм міномету;

неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив три міни.

Крім того, о 18.15 в районі ділянки розведення поблизу населеного пункту Богданівка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів обстріляли захисників населеного пункту Піски. За поточну добу втрат немає.

До слова, вчора президент України Володимир Зеленський прокоментував загибель 11 українських військових на Донбасі з початку січня 2020 року.