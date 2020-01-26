У Луцьку попрощалися із загиблим на Донбасі 22-річним добровольцем



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На центральний майдан Луцька віддати останню шану Миколі Сорочуку прийшли сотні людей Фото: volynnews

Воювати на схід хлопець пішов у 18 років. На Донбасі пробув три роки, потім на рік повернувся додому, а в грудні знову вирішив іти на війну

У суботу, 25 січня, у Луцьку попрощались із 22-річним Миколою Сорочуком, у якого поцілив ворожий снайпер біля Маріуполя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Якраз був трохи з іншого боку на позиції – і вже передали по рації, що загинув в нас. Пішли подивилися – а то Микола», - розповів заступник командира 10 бригади Борис Биков.

Воювати на схід хлопець пішов добровольцем у 18 років. На Донбасі пробув три роки, потім на рік повернувся додому, а в грудні знову вирішив іти на війну – як казав рідним, до своїх.

«Ми приїхали до них, а там дітвора, самому найстаршому було 21, а може, ще й не було, ми називали їх мальками», - каже зі сльозами волонтер Юрій Єпіфанович.

Про смерть Миколи першою сповістила 22 січня його дівчина – волонтерка Ярина Чорногуз. Хлопець планував познайомити кохану зі своїми рідними – мамою та сестрою, однак не судилося.

«Я дуже дякую мамі за сина, мені дуже шкода, що ми познайомилися лише зараз», - каже Ярина.

На центральний майдан Луцька віддати останню шану воїну прийшли сотні людей.

«У мене свої діти, свої внуки ще є маленькі, шкода, що такі молоді люди гинуть», - каже лучанка Людмила Мороз.

На Волині це вже третя втрата військових за три дні. Цього тижня попрощались із 24-річним бійцем Сергієм Денисюком, який укоротив собі віку. Іще один військовий Володимир Висоцький від тяжкої недуги помер 24 січня.