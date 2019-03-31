Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення
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Розсилка
За даними розвідки, 30 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено, шістьох – поранено
30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» наші захисники були обстріляні тричі:
- двічі – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Піски.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь також три рази, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил виключно з важкого озброєння:
- двічі – з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту Новотошківське;
- з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища Новолуганське.
Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.
За даними розвідки, 30 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено, шістьох – поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.