Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення



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Доба на Донбасі: двоє військових отримали поранення

За даними розвідки, 30 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено, шістьох – поранено

30 березня російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» наші захисники були обстріляні тричі:

двічі – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь також три рази, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил виключно з важкого озброєння:

двічі – з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту Новотошківське;

з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища Новолуганське.

Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

За даними розвідки, 30 березня вогнем у відповідь двох окупантів було знищено, шістьох – поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.