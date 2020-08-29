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    Доба на Донбасі: на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша

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    Військовослужбовці Об&rsquo;єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню - Доба на Донбасі: на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша
    Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

    У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню наші захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони.

    Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

    Від початку поточної доби, 29 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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