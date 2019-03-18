Доба на Донбасі: один боєць загинув, двоє отримали поранення



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Український воїн загинув на Донбасі під обстрілами бойовиків

На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів

За минулу добу російсько-окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

«Крім того, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а також тричі застосували протитанкові ракетні комплекси», - йдеться у повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв опорні пункти українських військових:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Водяне і з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено вісім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил:

чотири – двічі з мінометів 82-го калібру та двічі – з протитанкових ракетних комплексів – у районі населеного пункту Кримське;

з протитанкових ракетних комплексів – поблизу селища міського типу Новотошківське;

з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту Золоте-4;

з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів – біля селища Новолуганське;

з гранатометів різних систем – поблизу населеного пункту Луганське.

Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення.

На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.