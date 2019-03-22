Доба на Донбасі: один український боєць загинув, двоє отримали поранення



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Українські військовослужбовці на Донбасі

Бойовики обстрілювали українські позиції з БМП, гранатометів, мінометів, кулеметів та стрілецької зброї

У четвер, 21 березня, противник на Донбасі сім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, та витратив 40 мін калібрів 120 та 82 мм.

Також російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог двічі обстріляв українських захисників:

з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї – у районі населеного пункту Широкине;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили п'ять обстрілів наших позицій:

з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Хутір Вільний;

з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-4;

з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Південне;

з мінометів 120-го та 82-го калібрів – у районі села Кримське;

зі стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення.

«На всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши шістьох окупантів. Також вогнем у відповідь з протитанкового ракетного комплексу знищено військовий автомобіль противника», - додали у прес-центрі.

Від початку поточної доби противник обстріляв опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» у районі населеного пункту Золоте-1 з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один український захисник отримав поранення.

«Підрозділ, який був обстріляний, відповів адекватним вогнем. Втрати окупантів уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – резюмується у звіті.