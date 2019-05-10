Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення
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Розсилка
За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено
9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - ідеться в повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Пищевик;
- двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Опитне;
- тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
- двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;
- з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик;
- з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоселівка;
- зі стрілецької зброї – біля села Старогнатівка.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:
- з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;
- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Світлодарськ.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.