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    Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення

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    ЗСУ контролюють противника на лінїї зіткнення на Донбасі - Доба на Донбасі: один військовий отримав поранення
    ЗСУ контролюють противника на лінїї зіткнення на Донбасі
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено

    9 травня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

    «Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - ідеться в повідомленні.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Пищевик;
    • двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Опитне;
    • тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;
    • двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка; 
    • з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Чермалик; 
    • з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Новоселівка;
    •  зі стрілецької зброї – біля села Старогнатівка.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні двічі:

    • з озброєння бойових машин піхоти – поблизу села Новозванівка;
    • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Світлодарськ.

    Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено.

    Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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