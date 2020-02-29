Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була відмічена робота снайперської пари.

П'ять обстрілів були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

два рази поруч з Водяним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 18 мін;

поруч з Новотроїцьким – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ« противник здійснив три обстріли наших позицій, а саме:

неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, а також по нашим позиціям вівся снайперський вогонь;

двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів ворог випустив 9 мін та 3 міни з міномету калібру 82 мм.

Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби, 29 лютого, російські окупаційні війська тричі вели вогонь у бік наших позицій, а саме:

поруч з Невельським – зі 120-мм міномету – 6 мін;

неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм противник випустив 3 міни, а також зафіксовано вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат немає.