Російський снайпер поранив бійця Збройних сил біля Зайцевого



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Напередодні з РФ на Донбас прибула група російських снайперів

Російські окупанти, порушивши домовленості, обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве, один український захисник поранений.

Про це інформує пресцентр штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні, вкотре порушивши всі можливі домовленості, російські окупанти обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве. Противник вів обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів», - йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання так званих іспитів, зазначили у штабі.

«Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. Такі злочинні дії не залишились без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються», - повідомляють у штабі ООС.

Як повідомлялося, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нардеп Ірина Геращенко заявила, що Офіс Зеленського має дати чітку та повну інформацію про домовленості у Мінську між Єрмаком та Козаком.

Також нагадаємо, що 12 березня під час презентації Національної платформи примирення сталися сутички. Згодом стало відомо, що поліція затримала 15 учасників сутички в Києві.

У соцмережі з'явилося відео, як поліція затримує ветеранів полку «Азов», буквально заштовхує їх до автобусу і там застосовує силу.