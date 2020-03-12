Окупанти двічі відкривали вогонь, поранений боєць Збройних сил
На Донбасі зафіксували роботу російських снайперів
Станом на 18.00 четверга російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксована робота снайперської пари», - зазначається у повідомленні.
Так, один обстріл був зафіксований у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, де ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв захисників Водяного.
Поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ зафіксована робота снайперської пари.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.