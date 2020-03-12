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    Окупанти двічі відкривали вогонь, поранений боєць Збройних сил

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    Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових&nbsp; - Окупанти двічі відкривали вогонь, поранений боєць Збройних сил
    Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових 

    На Донбасі зафіксували роботу російських снайперів

    Станом на 18.00 четверга російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксована робота снайперської пари», - зазначається у повідомленні.

    Так, один обстріл був зафіксований у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, де ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв захисників Водяного.

    Поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ зафіксована робота снайперської пари.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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