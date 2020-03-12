Доба на Донбасі: один військовий поранений



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Бойовики два рази обстріляли українські позиції

11 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поруч з населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби, 12 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 10 березня бойовики здійснили потужний обстріл українських позицій під Пісками. Двоє військовослужбовців загинули.

Раніше пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що бойовики на Донбасі обстріляли військовий вантажний автомобіль з протитанкового ракетного комплексу. Тоді в штабі повідомили про смерть одного захисника. Натомість ще вдень журналіст Цаплієнко повідомив, що загинули двоє бійців.

Раніше повідомлялося про бої у Пісках і під Авдіївкою – обстріл українських позицій з російських 120 і 122-мм мінометів і гаубиць під Донецьком. Журналісти повідомили, що сьогодні о 9:44 ворог підбив вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі 9 березня бойовики атакували військово-медичний автомобіль одного з підрозділів операції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Талаківка. Внаслідок ворожих обстрілів у понеділок, 9 березня, один український захисник отримав бойове ураження.