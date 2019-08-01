Доба на Донбасі: окупанти 11 разів порушили «хлібне перемир’я»



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За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано

У середу, 31 липня, збройні формування Росії та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Із них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 82 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поряд Пісків – із підствольного гранатомета;

поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;

околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Богданівка – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета;

поряд Павлополя – зі стрілецької зброї;

поблизу Гнутового – з міномета калібру 82 мм;

околиці Новогнатівки – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: поблизу Золотого-4 – з міномета калібру 82 мм та великокаліберного кулемета.

За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано, додали у штабі.

Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні в районі населеного пункту Попасна – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.