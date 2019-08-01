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    Доба на Донбасі: окупанти 11 разів порушили «хлібне перемир’я»

    • Розсилка
    Доба на Донбасі: окупанти 11 разів порушили «хлібне перемир’я»

    За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано

    У середу, 31 липня, збройні формування Росії та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Із них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 82 мм.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

    • двічі поряд Пісків – із підствольного гранатомета;
    • поблизу Водяного – зі стрілецької зброї; 
    • два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї; 
    • околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; 
    • у районі населеного пункту Богданівка – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета; 
    • поряд Павлополя – зі стрілецької зброї; 
    • поблизу Гнутового – з міномета калібру 82 мм; 
    • околиці Новогнатівки – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: поблизу Золотого-4 – з міномета калібру 82 мм та великокаліберного кулемета.

    За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано, додали у штабі.

    Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемета.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні в районі населеного пункту Попасна – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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