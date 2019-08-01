Доба на Донбасі: окупанти 11 разів порушили «хлібне перемир’я»
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано
У середу, 31 липня, збройні формування Росії та її найманці 11 разів порушили заборону на використання будь-якої зброї. Із них 4 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 82 мм.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поряд Пісків – із підствольного гранатомета;
- поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;
- два рази неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- околиці Широкиного – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Богданівка – з озброєння БМП та великокаліберного кулемета;
- поряд Павлополя – зі стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового – з міномета калібру 82 мм;
- околиці Новогнатівки – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 1 раз: поблизу Золотого-4 – з міномета калібру 82 мм та великокаліберного кулемета.
За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано, додали у штабі.
Від початку поточної доби ворог здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні в районі населеного пункту Попасна – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.