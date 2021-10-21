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    Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили «тишу», поранений військовий

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    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили «тишу», поранений військовий
    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Воїн перебуває в лікувальному закладі.

    За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню, три з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

    Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.

    У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

    Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

    У районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.

    Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

    Станом на 7 годину ранку, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    У районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

    Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

    Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили «тишу», поранений військовий