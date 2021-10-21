Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили «тишу», поранений військовий

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь

Воїн перебуває в лікувальному закладі.

За минулу добу з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню, три з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Біля Березового ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку Золотого-4 найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю», – йдеться у повідомленні.

Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування три рази обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.