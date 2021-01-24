Доба на Донбасі: окупанти дев'ять разів обстріляли українських бійців

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, стверджують у штабі

Бойових втрат серед наших захисників немає

Протягом минулої доби, 23 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили у пресцентрі штабу Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Південне, збройні формування РФ вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Неподалік населеного пункту Гнутове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї. А у передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Опитного збройні формування РФ застосовували ручний протитанковий гранатомет.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.