На Донбасі загострення: поблизу Новолуганська працював снайпер

22 січня зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків

Бойовики чотири рази протягом дня відкривали вогонь по позиціях Збройних сил

У п'ятницю 22 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Крім того, поблизу Новолуганського було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Про це повідомляє пресслужба командування ООС у Facebook.

Так, у Водяного, що на Приазов'ї, бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета.

Також ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка. Окупанти застосовували вогнепальну зброю.

«Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Донбасі 21 січня у районі селища Гнутове від руки російського снайпера загинув військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського старший матрос Олександр Отрєп’єв.

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