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    На Донбасі загострення: поблизу Новолуганська працював снайпер

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    22 січня&nbsp;зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків - На Донбасі загострення: поблизу Новолуганська працював снайпер
    22 січня зафіксовано чотири обстріли з боку бойовиків
    Фото: ООС

    Бойовики чотири рази протягом дня відкривали вогонь по позиціях Збройних сил

    У п'ятницю 22 січня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Крім того, поблизу Новолуганського було зафіксовано роботу ворожого снайпера.

    Про це повідомляє пресслужба командування ООС у Facebook.

    Так, у Водяного, що на Приазов'ї, бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета.

    Також ворожі обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Новоселівка-2 та Авдіївка. Окупанти застосовували вогнепальну зброю.

    «Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських вояків бойових втрат немає», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що на Донбасі 21 січня у районі селища Гнутове від руки російського снайпера загинув військовий 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського старший матрос Олександр Отрєп’єв. 

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі обстріл снайпер
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