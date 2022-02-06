Доба на Донбасі: окупанти поранили двох українських воїнів

Бойовики шість разів порушили «тишу» у зоні ООС

Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні сил штабу ООС.

«Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлопіль, застосувавши два безпілотні літальні апарати, з яких скинули чотири гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає. У бік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

Також неподалік Пищевика російські найманці двічі обстрілювати позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають у лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними», - наголосили у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, обстріли на Донбасі не фіксувалися з 2 лютого.

Напередодні бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок.

Окупанти запустили безпілотник із чотирма саморобними вибухівками з населеного пункту Верхньоширокинське. В результаті скидання вибухових пристроїв було пошкоджено приміщення середньої школи №19, а також житловий будинок на вулиці Молодіжній.

Нагадаємо, 25 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

До слова, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

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