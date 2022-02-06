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    Місія ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі

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    Місія продовжує фіксувати скупчення техніки на кордоні - Місія ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі
    Місія продовжує фіксувати скупчення техніки на кордоні
    фото: facebook.com/oscesmm

    ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню і 10 гаубиць в окупованих районах Луганщини

    Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі. Окупанти розмістили «Гради», танки, гаубиці, гармати та інше озброєння. Про це повідомляє СММ ОБСЄ у звіті за 5 лютого.

    У порушення ліній відведення на непідконтрольних уряду районах Луганської області, ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню і 10 гаубиць.

    Зокрема, на аеродромі поблизу н.п. Переможне бойовики розмістили по одній самохідній гаубиці «Гвоздик», «Акація», «Жаба», «Мста-Б» і одну реактивну систему залпового вогню «Град».

    У районі селища Кришталевий бойовики розмітили 21 «Град».

    Ще дві самохідні гаубиці «Гвоздика» і чотири буксирувані гаубиці «Жаба» окупанти розмістили поблизу н.п. Біле біля Луганська.

    За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 61 танк, 20 гаубиць і шість протитанкових гармат на полігонах біля н.п. Мирноеи та н.п.. Круглик, а також ще один танк на аеродромі поблизу Переможного.

    Раніше повідомлялося, що робота Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей супроводжувалась перешкодами з боку російських бойовиків.

    Бойовики також не пустили патруль ОБСЄ до життєво важливих об’єктів цивільної інфраструктури в районі Крута Балка. Вони встановили саморобне металеве загородження, що заблокувало проїзд у напрямку Василівка.

    5 лютого, проросійські бойовики за допомогою безпілотника скинули вибухівку на населений пункт Павлопіль, що розташований поблизу Маріуполя. В результаті обстрілу люди не постраждали, а от будівлі зазнали пошкоджень.

    До слова, США передали прикордонникам 40 позашляховиків.

    Днями прикордонники спростували черговий фейк російської пропаганди.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас озброєння
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    Місія ОБСЄ зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі