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    Події в Україні

    Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок

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    Після кількаденного затишшя бойовики обстріляли цивільний сектор - Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок
    Після кількаденного затишшя бойовики обстріляли цивільний сектор
    фото: reuters

    Окупанти здійснили обстріл у маріупольському напрямку

    Російські гібридні формування 5 лютого скинули з безпілотника чотири вибухові пристрої на цивільний сектор Павлополя (маріупольський напрямок). Про це «Радіо Донбас.Реалії» повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі.

    Зазначається, що два вибухові пристрої упали на будівлю непрацюючої школи.

    «Працював безпілотник, який скинув чотири саморобні вибухові пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два упали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах», – поінформував голова ВЦА.

    Постраждалих від удару, за його словами, немає.

    «Зараз чекаємо на слідчо-оперативну групу», – сказав Куркчі.

    Штаб ООС поки не повідомляв про цей обстріл.

    Як повідомлялося, на Донбасі вперше за три дні російські окупанти порушили перемир'я, поранено українського військового.

    З початку доби 5 лютого, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

    Нагадаємо, обстріли на Донбасі не фіксувалися з 2 лютого.

    Раніше російські гібридні війська обстріляли околиці Світлодарська Донецької області та поранили місцевого мешканця.

    Нагадаємо, 25 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

    До слова, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗМІ Донбас радіо ОРДЛО військові будинок безпілотник
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    Бойовики на Донбасі скинули з безпілотника вибухівку на школу і житловий будинок