Російські бойовики поранили на Донбасі українського воїна

Стан пораненого військового задовільний

На Донбасі вперше за три дні російські окупанти порушили перемир'я, поранено українського військового. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

З початку доби 5 лютого, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

«У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обстріли на Донбасі не фіксувалися з 2 лютого.

Нагадаємо, 25 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів двоє військових отримали поранення.

До слова, у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.