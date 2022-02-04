Відео з українським бійцем, який танцює зі зброєю, підірвало мережу

ЗСУ показали танок українського захисника

Збройні сили України записали і опублікували відео з танцюючим військовослужбовцем, яке підірвало мережу. На ньому боєць виконує запальний танець під пісню Уїтні Х'юстон «Queen of the Night». Відео було опубліковано на сторінці ЗСУ в Twitter.

На кадрах видно, як український боєць зі зброєю в руках виконує активні рухи серед поля, яке вкрите лютневим снігом.

Відео було опубліковано 2 лютого, і за добу воно набрало понад 105 тис. переглядів, понад 4,5 тис. лайків і понад 700 ретвітів.

Користувачі мережі також активно коментують відеоролик. «Я дуже люблю дух і силу тих, хто захищає Україну. Який сильний і дивовижний народ українці», «Тепер це моє улюблене відео в мережі», «Вже сто разів подивилася», З таким настроєм – точно переможемо!», пишуть глядачі.

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