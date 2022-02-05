  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    РФ потренується стріляти з танків поблизу кордону з Україною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія проведе військові навчання, до яких залучать танки та артилерію - РФ потренується стріляти з танків поблизу кордону з Україною
    Росія проведе військові навчання, до яких залучать танки та артилерію
    фото з відкритих джерел

    Тренування зі стрільбами відбудуться за 50 км від меж двох держав

    Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про військові навчання в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Вони відбудуться 11 лютого. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

    До навчань залучать підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники, які будуть коригувати вогонь артилерії. За даними агентства, у навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

    Росіяни нібито відпрацьовуватимуть тактику ведення бойових дій щодо оборони позицій та переходу в наступ.

    Раніше Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео). Як відомо, Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

    До слова, за даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни.

    Нагадаємо, Держдеп вважає. що Росія може напасти на Україну з території Білорусі.

    Читайте також:
    Теги: Росія військові навчання машини військові навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РФ потренується стріляти з танків поблизу кордону з Україною