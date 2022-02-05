РФ потренується стріляти з танків поблизу кордону з Україною

Росія проведе військові навчання, до яких залучать танки та артилерію

Тренування зі стрільбами відбудуться за 50 км від меж двох держав

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про військові навчання в Ростовській області на полігоні «Кузьминський», що розташований приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Вони відбудуться 11 лютого. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

До навчань залучать підрозділи 150 мотострілецької дивізії Південного військового округу, танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники, які будуть коригувати вогонь артилерії. За даними агентства, у навчаннях візьмуть участь понад 400 військовослужбовців і приблизно 70 одиниць військової та спеціальної техніки.

Росіяни нібито відпрацьовуватимуть тактику ведення бойових дій щодо оборони позицій та переходу в наступ.

Раніше Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео). Як відомо, Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

До слова, за даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни.

Нагадаємо, Держдеп вважає. що Росія може напасти на Україну з території Білорусі.

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