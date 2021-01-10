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    Доба на Донбасі: окупанти тричі відривали вогонь в бік Об’єднаних сил

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    <p>Серед наших воїнів бойових втрат немає</p> - Доба на Донбасі: окупанти тричі відривали вогонь в бік Об’єднаних сил

    Серед наших воїнів бойових втрат немає

    Бойовики застосовували протитанкові та підствольні гранатомети та кулемети

    Протягом минулої доби, 9 січня, на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

    Також російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

    Від початку поточної доби, 10 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігається тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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