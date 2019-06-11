Доба на Донбасі: окупанти здійснили 17 обстрілів



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Противник обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем

10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

шість разів Водяне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

район населеного пункту Піски – з 82 мм мінометів;

населений пункт Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм;

Широкине– стрілецька зброя;

околиці Новотроїцького – з гранатометів та стрілецької зброї;

Пищевик – станковий протитанковий гранатомет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:

Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм;

Світлодарськ – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

поблизу Новоолександрівки – гранатомети;

околиці Новгородського – міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 10 червня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя; Піски – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.