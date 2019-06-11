Доба на Донбасі: окупанти здійснили 17 обстрілів
Противник обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем
10 червня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- шість разів Водяне – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Опитне – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
- район населеного пункту Піски – з 82 мм мінометів;
- населений пункт Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм;
- Широкине– стрілецька зброя;
- околиці Новотроїцького – з гранатометів та стрілецької зброї;
- Пищевик – станковий протитанковий гранатомет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів:
- Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм;
- Світлодарськ – 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
- район населеного пункту Південне – з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;
- поблизу Новоолександрівки – гранатомети;
- околиці Новгородського – міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 10 червня двох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя; Піски – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.