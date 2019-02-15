Доба на Донбасі: поранені троє військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Троє українських бійців поранені минулої доби

За даними розвідки, 14 лютого двох окупантів знищено та чотирьох поранено

14 лютого російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 8 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

двічі, з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів – у районі населеного пункту Піски;

з мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП – біля селища Опитне;

з мінометів калібру 120 мм – у районі населеного пункту Верхньоторецьке;

з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль;

з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу міста Мар'їнка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ« ворог обстрілював українських захисників:

з мінометів калібру 120 мм – поблизу селища Новолуганське;

з мінометів калібру 82 мм – у районі села Кримське;

з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і, вдруге, з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний;

зі станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Зайцеве.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Також у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» зранку 14 лютого зафіксовано обстріл населеного пункту Новолуганське з артилерії калібру 152 мм із використанням високоточних корегованих артилерійських снарядів російського виробництва «Краснополь«, внаслідок чого зруйновано житловий будинок.

Факт обстрілу, наявність осколків даного високоточного боєприпасу та факт руйнування підтверджується українською стороною Спільного центру координації та контролю.

Для корегування артилерійського вогню протягом дня 14 лютого противник активно застосовував безпілотні літальні апарати. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» чотири ворожі квадрокоптери було збито українськими захисниками.

За даними розвідки, 14 лютого двох окупантів знищено та чотирьох поранено.

«Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав. Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», - зазначили військові.