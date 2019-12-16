Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, двох військових поранено
Противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У неділю, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
Противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили один обстріл:
- поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:
- неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
- двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
- в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
- неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів;
- поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.