  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, двох військових поранено

    • Розсилка
    15 грудня на Донбасі поранень зазнали двоє військовослужбовців Об&rsquo;єднаних сил - Доба на Донбасі: сім ворожих обстрілів, двох військових поранено
    15 грудня на Донбасі поранень зазнали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил

    Противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    У неділю, 15 грудня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    Противник обстрілював українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили один обстріл:

    • поблизу Лебединського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:

    • неподалік Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • двічі біля Кримського - з СПГ, РПГ та підствольних гранатометів;
    • в районі Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів;
    • неподалік Світлодарська – з СПГ та автоматичних гранатометів;
    • поблизу Зайцевого – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Вчора, 15 грудня, поранень зазнали два військовослужбовця Об’єднаних сил.

    З початку цієї доби, 16 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з українського боку немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ