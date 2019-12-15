Окупанти зосередили обстріли на Луганському напрямку



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Одного нашого воїна поранено

Станом на 12.30 неділі, 16 грудня, російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один український військовослужбовець поранений.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Від початку поточної доби до 12.30 російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли, усі на Луганському напрямку», – зазначається у повідомленні.

Так, після опівночі у районі Луганського та близько 11-ї години неподалік Кримського окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів.

Ще один раз поблизу Кримського противник вів вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів з 10.00 до 10.10.

Автоматичні гранатомети ворог вранці застосував біля Хутора Вільного.

За наявною на цей час інформацією, одного нашого воїна поранено.

Нагадаємо, військова контррозвідка блокувала спробу ФСБ РФ отримати інформатора в українському війську.