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    Доба в АТО: 11 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено

    Окупанти гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
    Минулої доби опорні пункти Збройних сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ. Про це йдеться у ранковому звіті-прес-центру штабу АТО. Так, на луганському напрямку ворог у вечірній час з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська. Озброєння БМП, кулемети та
    • Сьогодні, 06:24
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    Бійці АТО на Донбасі
    Бійці АТО на Донбасі

    Окупанти гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї

    Минулої доби опорні пункти Збройних сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.

    Про це йдеться у ранковому звіті-прес-центру штабу АТО.

    Так, на луганському напрямку ворог у вечірній час з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська. Озброєння БМП, кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, а міномети калібру 82-мм – по оборонцях Новгородського.

    Також вдень бойовики з піхотного озброєння порушували перемир’я на підступах до Луганського та Зайцевого.

    На донецькому напрямку противник за світлої пори доби взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї – поблизу Славного.

    Загалом, за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.

    Нагадаємо, з початку доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО було зафіксовано шість ворожих обстрілів.

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