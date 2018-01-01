Доба в АТО: 11 ворожих обстрілів, одного українського бійця поранено
- Сьогодні, 06:24
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Розсилка
Окупанти гатили з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї
Минулої доби опорні пункти Збройних сил України знову піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ.
Про це йдеться у ранковому звіті-прес-центру штабу АТО.
Так, на луганському напрямку ворог у вечірній час з гранатометів різних видів та стрілецької зброї, вів вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Світлодарська. Озброєння БМП, кулемети та стрілецьку зброю противник застосував по захисниках Новоолександрівки і Богуславського, а міномети калібру 82-мм – по оборонцях Новгородського.
Також вдень бойовики з піхотного озброєння порушували перемир’я на підступах до Луганського та Зайцевого.
На донецькому напрямку противник за світлої пори доби взявся до обстрілів позицій українських захисників з мінометів різних калібрів довкола Пісків, а зі стрілецької зброї – поблизу Славного.
Загалом, за минулу добу зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілів противника один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.
Нагадаємо, з початку доби станом на 18:00 п’ятниці в зоні АТО було зафіксовано шість ворожих обстрілів.