Український військовий отримав поранення через обстріл терористів – штаб АТО

Бойовики шість разів порушували режим тиші

Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків терористичних організацій «Л-ДНР». Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, сьогодні в районі проведення АТО на Донбасі спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор



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Бойовики шість разів порушували режим тиші

Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків терористичних організацій «Л-ДНР». Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Як повідомляється, сьогодні в районі проведення АТО на Донбасі спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів.

«На Луганському напрямку противник, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, вів вогонь по наших позиціях довкола Новгородського. Також бойовики з гранатометів обстрілювали оборонців Луганського, а зі стрілецької зброї – порушували перемир’я біля Зайцевого.

На Донецькому напрямку ворог застосував 120 та 82-мм міномети неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах біля Славного.

Загалом, від початку доби, незаконні збройні формування 6 разів порушували режим тиші», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що внаслідок ворожих обстрілів поранення зазнав один український воїн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» обстріляли із 120-мм мінометів по Широкиному, Донецької області.