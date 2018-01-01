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    Український військовий отримав поранення через обстріл терористів – штаб АТО

    Бойовики шість разів порушували режим тиші
    Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків терористичних організацій «Л-ДНР». Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Як повідомляється, сьогодні в районі проведення АТО на Донбасі спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор
    • Сьогодні, 18:43
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    Бойовики шість разів порушували режим тиші

    Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілів бойовиків терористичних організацій «Л-ДНР». Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Як повідомляється, сьогодні в районі проведення АТО на Донбасі спостерігалася подальша активність російсько-окупаційних військ. Зокрема, агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів.

    «На Луганському напрямку противник, з гранатометів та великокаліберних кулеметів, вів вогонь по наших позиціях довкола Новгородського. Також бойовики з гранатометів обстрілювали оборонців Луганського, а зі стрілецької зброї – порушували перемир’я біля Зайцевого.

    На Донецькому напрямку ворог застосував 120 та 82-мм міномети неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї вів вогонь по наших опорних пунктах біля Славного.

    Загалом, від початку доби, незаконні збройні формування 6 разів порушували режим тиші», - йдеться у повідомленні.

    Відзначається, що внаслідок ворожих обстрілів поранення зазнав один український воїн.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики терористичних організацій «Л-ДНР» обстріляли із 120-мм мінометів по Широкиному, Донецької області. 

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