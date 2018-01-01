Доба в АТО: 12 ворожих обстрілів, є загиблий та поранені українські бійці

Окупанти в понеділок активно гатили із заборонених мінометів

Минулої доби позиції Збройних сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема й зі зброї забороненого калібру. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на луганському напрямку із гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Гладосового, Новолуганського та



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Зона АТО

Окупанти в понеділок активно гатили із заборонених мінометів

Минулої доби позиції Збройних сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема й зі зброї забороненого калібру.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, на луганському напрямку із гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах ЗСУ біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська.

Понад дві з половиною години з мінометів калібру 82-мм та великого спектру стрілецького озброєння включно з гранатометами загарбники обстрілювали оборонців Луганського. Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського.

На донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці української оборони. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети довкола Лебединського, Широкиного і Водяного. Окрім того, з мінометів, гранатометів та кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Пісків.

Загалом, минулої доби, ворог провів 12 прицільних обстрілів. Внаслідок вогню агресора загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму.

Крім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, поранень зазнали ще двоє українських військових.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким захисника, який віддав життя за мирне майбутнє України», - резюмували у штабі АТО.

Нагадаємо, Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 643 вибухи на вихідні.

Як повідомляв «Главком», в неділок в ОБСЄ заявили, що сили АТО і бойовики підходять все ближче один до одного.