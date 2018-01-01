Доба в АТО: бойовики гатили із заборонених мінометів, двох бійців ЗСУ поранено

У п’яти випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь на обстріли окупантів

Російсько-окупаційні війська минулої доби продовжували порушувати перемир’я. Особливу активність ворог виявляв за темного часу доби. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, противник вдався до обстрілів позицій українських захисників з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, озброєння БМП і гранатометів. Так, на луганському напрямку



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Українські військовослужбовці

У п’яти випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь на обстріли окупантів

Російсько-окупаційні війська минулої доби продовжували порушувати перемир’я. Особливу активність ворог виявляв за темного часу доби.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, противник вдався до обстрілів позицій українських захисників з мінометів, заборонених Мінськими домовленостями, озброєння БМП і гранатометів.

Так, на луганському напрямку бойовики увечері, близько двох годин поспіль, вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП та зенітної установки по укріпленнях українських захисників довкола Троїцького.

«Понад дві з половиною години з короткими перервами незаконні збройні формування обстрілювали з 82-мм мінометів та піхотного озброєння оборонців Луганського, а біля Катеринівки і Станиці Луганської окупанти порушували перемир’я зі стрілецької зброї», - додають у штабі.

На донецькому напрямку загарбники застосували 120-мм міномети по опорних пунктах сил АТО у районі Водяного та Широкиного. Обстрілам з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї піддалися наші позиції поблизу Авдіївки.

Загалом, минулої доби зафіксовано 10 обстрілів укріплень Збройних сил України.

«Зважаючи на те, що злочинні дії російських загарбників загрожували життю і здоров’ю наших військовослужбовців, у п’яти випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь», - йдеться у повідомленні штабу.

Внаслідок ворожих обстрілів не загинув жоден український воїн, проте двоє захисників зазнали поранень. Їм оперативно надано необхідну медичну допомогу.

До слова, Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 662 вибухи у зоні проведення АТО за період з 10 по 11 січня.