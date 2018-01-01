Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 660 вибухів на Донбасі

Спостерігачі також зафіксували у бойовиків реактивну систему залпового вогню «Град»

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 662 вибухи у зоні проведення АТО за період з 19:30 10 січня по 19:30 11 січня. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому ввечері 12 січня. «У Донецькій області місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним



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Місія ОБСЄ на Донбасі

Спостерігачі також зафіксували у бойовиків реактивну систему залпового вогню «Град»

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 662 вибухи у зоні проведення АТО за період з 19:30 10 січня по 19:30 11 січня.

Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому ввечері 12 січня.

«У Донецькій області місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, водночас зафіксувавши більшу кількість вибухів – близько 620 проти орієнтовно 410», – зазначили в ОБСЄ.

«У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши зокрема 42 вибухи проти 4 відповідно», – йдеться у звіті.

У підконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували такі порушення ліній відведення: 10 січня – міномет (М-120-15 «Молот», 120 мм), який стояв східніше смт Талаківка, а 11 січня – два нерухомі буксирувані гаубиці (2А65 «Мста-Б», 152 мм) на території об'єкта в с. Привілля.

Водночас у непідконтрольних урядові районах спостерігачі зафіксували одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм), яка рухалася в північному напрямку вглиб поля поблизу с. Качкарське, 13 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм) неподалік від с. Новоолександрівка, а також 34 РСЗВ (БМ-21) приблизно за 6 км на південний схід від м. Міусинськ.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за добу з 9 по 10 січня зафіксувала 414 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Водночас у період 8 січня по 9 січня спостерігачі зафіксували понад 240 вибухів на Донбасі.