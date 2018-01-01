Доба в АТО: Бойовики майже годину обстрілювали Кам'янку з гранатометів
- Сьогодні, 06:24
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У результаті дій противника жоден український захисник не постраждав
Уздовж лінії розмежування сторін увесь учорашній день і вечір пройшов без порушень режиму припинення вогню.
Минулої доби єдиний обстріл з боку російсько-окупаційних угрупувань зафіксовано ще глибоко вночі.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку, близько третьої години ночі ворог впродовж сорока п’яти хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка.
У результаті дій противника жоден український захисник не постраждав.
На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не спостерігалося.
Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України.
З початку доби 29 січня бойовики ОРДО здійснили один обстріл позицій ЗСУ, це сталося посеред ночі.