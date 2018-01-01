Доба в АТО: дев'ять ворожих обстрілів, ніхто з бійців АТО не постраждав

Окупанти гатили з БМП та заборонених мінометів

Протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України на Донбасі міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО Так, на луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та



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Українські військові на Донбасі

Окупанти гатили з БМП та заборонених мінометів

Протягом минулої доби агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України на Донбасі міномети різних калібрів, порушуючи Мінські домовленості.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО

Так, на луганському напрямку ворог вдень та за темної пори доби вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

На донецькому напрямку противник зосередив свою вогневу активність на приморській ділянці оборони сил АТО. Зокрема, міномети калібру 120 та 82-мм ворог застосував поблизу Талаківки. При цьому загарбники супроводжували обстріли вогнем із озброєння БМП. Поблизу Водяного і Широкиного зафіксовано ворожий вогонь з мінометів різних калібрів.

Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки.

Загалом, минулої доби по усій лінії зіткнення противник провів дев’ять прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Внаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

Нагадаємо, вчора зранку бойовики також обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, є пошкодження.