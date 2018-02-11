Ситуація в АТО: ворог застосував озброєння БМП та міномети

За період з початку доби поранених серед військових в районі АТО немає

Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Луганському напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах



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Український військовий

За період з початку доби поранених серед військових в районі АТО немає

Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

За його даними, на Луганському напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку противник порушував перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На приморській ділянці нашої оборони ворог застосував озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм по українських захисниках неподалік Талаківки. Також з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Водяного і Широкіного.

Від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав.

Як повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, зранку бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, є пошкодження.

Внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції пошкоджено бетонні загорожі та будинки фільтрів - пробито бетонні перекриття. Персонал переховувався в бомбосховищі, станом на 10.00 ДФС працює в штатному режимі. — МТОТ (@mtot_gov_ua) February 11, 2018

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська минулої доби здійснили вісім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.