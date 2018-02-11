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    Події в Україні

    Ситуація в АТО: ворог застосував озброєння БМП та міномети

    За період з початку доби поранених серед військових в районі АТО немає
    Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. За його даними, на Луганському напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах
    • Сьогодні, 18:43
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    Український військовий
    Український військовий

    За період з початку доби поранених серед військових в районі АТО немає

    Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

    За його даними, на Луганському напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого.

    На Донецькому напрямку противник порушував перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На приморській ділянці нашої оборони ворог застосував озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм по українських захисниках неподалік Талаківки. Також з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Водяного і Широкіного.

    Від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав.

    Як повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, зранку бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, є пошкодження.

    Нагадаємо, російсько-окупаційні війська минулої доби здійснили вісім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів жоден військовослужбовець сил АТО не постраждав.

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