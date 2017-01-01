  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Доба в АТО минула без втрат серед українських захисників

    Окупанти намагаються принести втрати нашим військовим
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «Окупант, як і раніше, намагається принести втрати нашим військовим, однак за
    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка
    Бойові дії на Донбасі
    Бойові дії на Донбасі

    Окупанти намагаються принести втрати нашим військовим

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «Окупант, як і раніше, намагається принести втрати нашим військовим, однак за минулу добу в результаті бойових дій в районі проведення антитерористичної операції не загинув і не був поранений жоден військовий Збройних сил України», - сказав він.

    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 24 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Котрий день поспіль епіцентром протистояння залишається луганський напрямок.

    У разі потреби українські військові давали агресору адекватну відповідь.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ