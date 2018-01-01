Доба в АТО: на донецькому напрямку бойовики гатили з мінометів

Російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому напрямку

Друга половина минулої доби, починаючи з 15.30, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню - вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Натомість, у першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому



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Російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому напрямку

Друга половина минулої доби, починаючи з 15.30, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню - вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Натомість, у першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому напрямку. Зокрема, з мінометів калібру 82-мм бойовики вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Мар’їнки і шахти Бутівка.

Гранатомети різних видів та легке піхотне озброєння загарбники застосували біля Авдіївки та Водяного, а зі стрілецької зброї провокували оборонців Широкиного. Українські воїни жодного разу не піддалися на провокації агресора і вогонь у відповідь не відкривали.

Слід зазначити, що впродовж минулої доби ворог активізував повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї.

У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.