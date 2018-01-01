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    Доба в АТО: на донецькому напрямку бойовики гатили з мінометів

    Російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому напрямку
    Друга половина минулої доби, починаючи з 15.30, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню - вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Натомість, у першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому
    • Сьогодні, 06:21
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    Російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому напрямку

    Друга половина минулої доби, починаючи з 15.30, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню - вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Натомість, у першій половині дня, російсько-окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на донецькому напрямку. Зокрема, з мінометів калібру 82-мм бойовики вели вогонь по наших оборонних укріпленнях довкола Мар’їнки і шахти Бутівка.

    Гранатомети різних видів та легке піхотне озброєння загарбники застосували біля Авдіївки та Водяного, а зі стрілецької зброї провокували оборонців Широкиного. Українські воїни жодного разу не піддалися на провокації агресора і вогонь у відповідь не відкривали.

    Слід зазначити, що впродовж минулої доби ворог активізував повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати противника, які заборонені до застосування Мінськими домовленостями, були зафіксовані у районі Світлодарської дуги та на Приазов’ї.

    У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас обстріл
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