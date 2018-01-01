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    Доба в АТО: ворог чотири рази обстрілював позиції українських військових

    Українські бійці відстрілювалися із не забороненої Мінськими угодами зброї
    З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Загалом, від початку доби, російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій сил АТО. У одному випадку наші військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї не
    • Сьогодні, 19:26
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    Українські бійці відстрілювалися із не забороненої Мінськими угодами зброї

    З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «Загалом, від початку доби, російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій сил АТО. У одному випадку наші військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї не забороненої Мінськими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

    Так, на Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції ЗСУ у районі Світлодарської дуги. Зокрема, понад 30 мін калібру 120-мм та 82-мм ворог випустив по захисниках Новолуганського. Також довкола цього населеного пункту бойовики активно застосовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неодноразово за світлої пори доби, окупанти із 82-мм мінометів та кулеметів вели вогонь по бійцях ЗСУ під Луганським.

    На Донецькому напрямку ворог з гранатометів обстріляв опорні пункти українських військових неподалік Верхньоторецького.

    Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден український військовий, проте двоє українських бійців отримали поранення.

     

    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
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