Доба в АТО: ворог чотири рази обстрілював позиції українських військових

Українські бійці відстрілювалися із не забороненої Мінськими угодами зброї

З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Загалом, від початку доби, російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій сил АТО. У одному випадку наші військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї не



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Українські бійці відстрілювалися із не забороненої Мінськими угодами зброї

З початку доби бойовики 4 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Загалом, від початку доби, російсько-окупаційні війська провели 4 прицільні обстріли позицій сил АТО. У одному випадку наші військовослужбовці були змушені придушувати вогневу активність загарбників із зброї не забороненої Мінськими домовленостями», - йдеться в повідомленні.

Так, на Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції ЗСУ у районі Світлодарської дуги. Зокрема, понад 30 мін калібру 120-мм та 82-мм ворог випустив по захисниках Новолуганського. Також довкола цього населеного пункту бойовики активно застосовували автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Неодноразово за світлої пори доби, окупанти із 82-мм мінометів та кулеметів вели вогонь по бійцях ЗСУ під Луганським.

На Донецькому напрямку ворог з гранатометів обстріляв опорні пункти українських військових неподалік Верхньоторецького.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції не загинув жоден український військовий, проте двоє українських бійців отримали поранення.