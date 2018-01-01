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    Провокації окупантів на Донбасі призвели до поранень воїнів АТО

    Наразі життю поранених українських бійців нічого не загрожує
    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, проте двоє зазнали поранень. Про це повідомив у середу на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. [READ_MORE] «Внаслідок ворожих обстрілів, на щастя,
    • Сьогодні, 13:33
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    Наразі життю поранених українських бійців нічого не загрожує

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, проте двоє зазнали поранень. Про це повідомив у середу на брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «Внаслідок ворожих обстрілів, на щастя, загиблих у лавах Збройних сил України немає. Але в районі населених пунктів Луганське і Травневе зазнали поранень двоє українських військовослужбовців», - сказав він.

    Поранених було оперативно доставлено до військово-медичних закладів і наразі їх життю загроз немає.

    Як повідомлялося, минулої доби зафіксовано три обстріли сил АТО з боку бойовиків. Українські військові на провокації агресора не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали.

    А от 8 січня військовослужбовці Збройних сил України змушені були відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій бойовиками.

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