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    Доба в Донбасі: десять обстрілів і двоє поранених

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    У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення - Доба в Донбасі: десять обстрілів і двоє поранених
    У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем

    14 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. 

    Чотири обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

    • неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
    • поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів;
    • поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

    • поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;
    • тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;
    • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 14 січня, у результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь по захисникам Світлодарська, де випустили 2 міни з 82-мм міномету.

    За поточну добу втрат з нашого боку немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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