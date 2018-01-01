Родина Добкіна повернула собі винний льох та інше раніше арештоване майно

Нардепа підозрюють у сприянні привласненню земельних ділянок на території Харкова загальною площею 77,78 га

Печерський райсуд Києва скасував арешт низку майна харківського обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Тріумф», арештованого у рамках кримінального провадження народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна. Про це «Главкому» стало відомо з ухвали від 19 січня. У клопотанні адвоката Ігоря Степанова, який захищає



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Михайло Добкін

Нардепа підозрюють у сприянні привласненню земельних ділянок на території Харкова загальною площею 77,78 га

Печерський райсуд Києва скасував арешт низку майна харківського обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Тріумф», арештованого у рамках кримінального провадження народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна.

Про це «Главкому» стало відомо з ухвали від 19 січня.

У клопотанні адвоката Ігоря Степанова, який захищає Добкіна у згаданому кримінальному провадженні, говориться, що в липні 2017 року суд протиправно арештував майно «ЖБК «Триумф»: житловий будинок літ. «А-2» загальною площею 1136,9 кв. м., житловий будинок літ. «Б-1» загальною площею 127,6 кв. м і винний льох літ «В-1» загальною площею 195,4 кв. м.

«При цьому слід зазначити, що протиправно накладаючи арешт на майно, власником якого не є підозрюваний Михайло Добкін, а є третя особа, слідча суддя посилалася саме на відомості з реєстрів», - переконував суд захисник.

Слідчий суддя Лариса Цокол погодилася з агрументами представників «ЖБК «Триумф» і скасувала раніше накладений арешт на майно. Вона зауважила, що суддя Матвійчук помилково виходила з того, що воно належить на праві власності підозрюваному. При цьому доводи сторони обвинувачення, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України під час розгляду не з'ясувались та не перевірялись.

Водночас у справі Добкіна під арештом залишаються два автомобілі Toyota Land Cruiser, 2007 і 2013 років випуску і земельна ділянка площею 0,0083 га.

За даними аналітичної системи Youcontrol, обслуговуючий кооператив «ЖБК «Триумф» заснували двоє мешканців Одещини Микола і Анастасія Боженки, а також дружина нардепа Алла Добкіна. Згідно з відомостями електронної декларації за 2016 рік Михайла Добкіна, його дружині належить 90% корпоративних прав кооперативу.

Як повідомляв Главком, ГПУ підозрює нардепа Михайла Добкіна у попередній змові групою осіб, зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, та сприяні заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 77,7832 га. Сума нанесених збитків територіальній громаді Харкова становить 227 млн. грн.