Родина Добкіна повернула собі винний льох та інше раніше арештоване майно
- Сьогодні, 21:07
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Розсилка
Нардепа підозрюють у сприянні привласненню земельних ділянок на території Харкова загальною площею 77,78 га
Печерський райсуд Києва скасував арешт низку майна харківського обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Тріумф», арештованого у рамках кримінального провадження народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна.
Про це «Главкому» стало відомо з ухвали від 19 січня.
У клопотанні адвоката Ігоря Степанова, який захищає Добкіна у згаданому кримінальному провадженні, говориться, що в липні 2017 року суд протиправно арештував майно «ЖБК «Триумф»: житловий будинок літ. «А-2» загальною площею 1136,9 кв. м., житловий будинок літ. «Б-1» загальною площею 127,6 кв. м і винний льох літ «В-1» загальною площею 195,4 кв. м.
«При цьому слід зазначити, що протиправно накладаючи арешт на майно, власником якого не є підозрюваний Михайло Добкін, а є третя особа, слідча суддя посилалася саме на відомості з реєстрів», - переконував суд захисник.
Слідчий суддя Лариса Цокол погодилася з агрументами представників «ЖБК «Триумф» і скасувала раніше накладений арешт на майно. Вона зауважила, що суддя Матвійчук помилково виходила з того, що воно належить на праві власності підозрюваному. При цьому доводи сторони обвинувачення, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст.98 КПК України під час розгляду не з'ясувались та не перевірялись.
Водночас у справі Добкіна під арештом залишаються два автомобілі Toyota Land Cruiser, 2007 і 2013 років випуску і земельна ділянка площею 0,0083 га.
За даними аналітичної системи Youcontrol, обслуговуючий кооператив «ЖБК «Триумф» заснували двоє мешканців Одещини Микола і Анастасія Боженки, а також дружина нардепа Алла Добкіна. Згідно з відомостями електронної декларації за 2016 рік Михайла Добкіна, його дружині належить 90% корпоративних прав кооперативу.
Як повідомляв Главком, ГПУ підозрює нардепа Михайла Добкіна у попередній змові групою осіб, зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, та сприяні заволодінню земельними ділянками на території Харкова загальною площею 77,7832 га. Сума нанесених збитків територіальній громаді Харкова становить 227 млн. грн.13 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав народному депутату від фракції Опозиційний блок запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 50 млн. грн.