Тричі вакциновані король і королева Швеції захворіли на коронавірус

Король і королева мають легкі симптоми і почуваються добре

Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія заразилися коронавірусом. Вони отримали позитивні результати тесту на Covid-19, повідомляє Reuters.

«Король і королева, які повністю вакциновані трьома дозами, мають легкі симптоми і відчувають себе добре, враховуючи обставини», – йдеться в заяві королівського палацу.

Повідомляється, що 75-річний король і 78-річна королева перебувають на самоізоляції і що ведеться робота з відстеження тих, з ким вони контактували.

Речник розповів, що королівська родина зустрічалася для святкування Різдва, але король і королева навряд чи заразилися від дітей або онуків, тому що ні в кого іншого симптомів не з’являлося.

У березні 2021 перехворіли принцеса Вікторія і принц Даніель, у листопаді 2020 - принц Карл Філіп і принцеса Софія. У всіх захворювання пройшло без ускладнень.

Як і низка країн Західної Європи, Швеція останнім часом реєструє стрімке зростання кількості заражень коронавірусом. 30 грудня країна з 10,3 млн населення зареєструвала новий максимум - 11,5 тисяч випадків.

Карл Густав, роль якого в основному церемоніальна, став главою Шведської держави у віці 27 років після смерті короля Густава VI Адольфа в 1973 році. Він наразі монархом країни, який править найдовше.

До слова, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре. 30 грудня Патріарха виписали з лікарні.

Тим часом США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19. Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.