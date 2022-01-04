  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Тричі вакциновані король і королева Швеції захворіли на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія - Тричі вакциновані король і королева Швеції захворіли на коронавірус
    Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія
    фото з відкритих джерел

    Король і королева мають легкі симптоми і почуваються добре

    Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія заразилися коронавірусом. Вони отримали позитивні результати тесту на Covid-19, повідомляє Reuters.

    «Король і королева, які повністю вакциновані трьома дозами, мають легкі симптоми і відчувають себе добре, враховуючи обставини», – йдеться в заяві королівського палацу.

    Повідомляється, що 75-річний король і 78-річна королева перебувають на самоізоляції і що ведеться робота з відстеження тих, з ким вони контактували.

    Речник розповів, що королівська родина зустрічалася для святкування Різдва, але король і королева навряд чи заразилися від дітей або онуків, тому що ні в кого іншого симптомів не з’являлося.

    У березні 2021 перехворіли принцеса Вікторія і принц Даніель, у листопаді 2020 - принц Карл Філіп і принцеса Софія. У всіх захворювання пройшло без ускладнень.

    Як і низка країн Західної Європи, Швеція останнім часом реєструє стрімке зростання кількості заражень коронавірусом. 30 грудня країна з 10,3 млн населення зареєструвала новий максимум - 11,5 тисяч випадків.

    Карл Густав, роль якого в основному церемоніальна, став главою Шведської держави у віці 27 років після смерті короля Густава VI Адольфа в 1973 році. Він наразі монархом країни, який править найдовше.

    До слова, у 81-річного Вселенського патріарха Варфоломія 24 грудня діагностували коронавірус. Він повністю вакцинований, хворів на Covid-19 у легкій формі і назагал почувався добре. 30 грудня Патріарха виписали з лікарні.

    Тим часом США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19. Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

    До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

    Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

    Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

    Читайте також:
    Теги: Швеція хвороби імунітет вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тричі вакциновані король і королева Швеції захворіли на коронавірус